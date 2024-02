Atletica, Larissa Iapichino continua a crescere: vince i Campionati Italiani, la misura diventa interessante

Larissa Iapichino ha illuminato la scena nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor, incominciati oggi al PalaCasali di Ancona. La fuoriclasse toscana ha vinto la gara di salto in lungo con la misura di 6.80 metri, firmata al terzo tentativo. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha così firmato il proprio stagionale, migliorandosi sensibilmente rispetto a quanto fatto nelle ultime settimane in occasione delle vittorie di Sabadell (6.62) e di Belgrado (6.68).

L’azzurra, argento agli ultimi Europei Indoor con il record italiano in sala di 6.97 metri, è tornata su misure più consone al suo talento e quello odierno è il suo settimo riscontro in termini assoluti (il terzo al coperto, su questa pedana si espresse in 6.91 nel 2021). Grazie al sigillo odierno, la 21enne ha pareggiato il numero di tricolori vinti dalla mamma (tre). Intanto si è issata al settimo posto delle liste mondiali stagionali.

Larissa Iapichino ha mostrato un deciso miglioramento nell’esecuzione del gesto tecnico rispetto a quanto visto martedì sera nella capitale serba, a dimostrazione di un lavoro svolto in maniera accurata per essere pronta in vista del primo grande appuntamento di questa annata agonistica. Al momento appare più veloce in rincorsa rispetto alla passata stagione (quando vinse tre tappe consecutive di Diamond League e sfiorò il podio ai Mondiali), ma deve ancora aggiustare qualcosa nell’approccio all’asse di battuta.

L’obiettivo dell’azzurra è quello di puntare a una medaglia in occasione dei Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. L’alfiere dell’Atletica Firenze ha aperto la gara con un nullo, poi ha marcato un 6.60 a precedere il salto valso il successo. A seguire la 22enne ha commesso due nulli e ha chiuso con un 6.59. Alle sue spalle si sono piazzate Veronica Crida (6.28) e Sveva Gerevini (6.21, la specialista delle prove multiple si è cimentata per l’occasione nel lungo).