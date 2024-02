Atletica, Giovanna Epis apre l’anno con una bella mezza maratona: seconda a Verona

Giovanna Epis ha fatto il proprio debutto stagionale in mezza maratona, scegliendo la Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon a Verona. L’azzurra ha tagliato il traguardo in seconda posizione con il tempo di 1h10:55, fermandosi a quaranta secondi dal personale siglato nel 2022. La carabiniera è stata preceduta dalla kenyana Vivian Kosgei, vincitrice con il crono di 1h09:18. La 18enne Nausica Barberini Magnani è salita sul terzo gradino del podio (1h17:48). Tra gli uomini si è imposto il kenyano Wisley Kipkemoi Yego (1h01:15) davanti al connazionale Enos Kales (1h02:31) e all’etiope Bute Gemechu (1h02:45), quarta piazza per Daniele D’Onofrio (1h03:13).

Giovanna Epis ha poi analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sono tornata una settimana fa dal Kenya. Oggi mi sentivo benissimo alla partenza ma a metà gara ho avuto qualche problema respiratorio, probabilmente proprio a causa del rientro dalla preparazione in altura. Adesso ho tre settimane per completare la preparazione per la mia avventura giapponese alla maratona di Nagoya del 10 marzo. Voglio ringraziare tutto il mio staff per il lavoro che stiamo facendo insieme, da qui inizia la mia strada verso le Olimpiadi, andrò a Parigi con tanto cuore, oltre che con le gambe“.