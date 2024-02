Atletica, Fausto Desalu torna in gara dopo 6 mesi. Doppia volata in Sudafrica: “Tempo di valore”

Fausto Desalu ha fatto il proprio ritorno in gara dopo quasi sei mesi di assenza. Il Campione Olimpico della 4×100, assente dai Mondiali 2023, ha esordito sui 200 metri a Potchefstroom (Sudafrica). Si trattava di una gara all’aperto, svolta durante il suo periodo di allenamento nell’emisfero australe.

Il velocista lombardo ha corso in 20.40 (vento nullo), un tempo più che valido considerando che siamo soltanto all’inizio della stagione. L’azzurro ha chiuso al secondo posto nel Meeting ACNW Track & Field League 3, preceduto dall’olandese Taymir Burnet (20.30). Un’ora prima della prova nella sua specialità prediletta, il portacolori delle Fiamme Gialle si era cimentato anche sui 100 metri, chiudendo in 10.33 (1,9 m/s di vento a favore) sempre alle spalle di Burnet (10.09).

Fausto Desalu ha raccontato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Ero un po’ teso perché non gareggiavo dal Mondiale di Budapest dello scorso agosto e sono passati quasi sei mesi. Molto soddisfatto, è il mio miglior esordio stagionale di sempre, e per essere febbraio è un crono che vale. A causa dell’infortunio all’adduttore della scorsa stagione ho gareggiato soltanto tre volte, quindi devo trovare continuità per ottenere punti ranking“.

Fausto Desalu, che ha già messo nel mirino gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate, ha poi proseguito nella propria analisi: “Sono felice di come stiamo lavorando io e il mio coach Sebastian Bacchieri, ora pensiamo alla prossima gara che sarà sempre qui a Potchefstroom il 20 febbraio, dopodiché torneremo in Italia e riprenderemo gli allenamenti in vista della stagione estiva“.