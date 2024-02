Atletica, Fabbri e Weir sognano la fatidica quota dei 23 metri per attaccare Crouser ai Mondiali indoor

Leonardo Fabbri e Zane Weir si presenteranno con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. I due azzurri saranno tra i protagonisti di riferimenti nel getto del peso, entrambi con importanti credenzialità da medaglia.

Il toscano, argento agli ultimi Mondiali all’aperto con una sassata da 22.34 metri, si presenterà con la seconda miglior misura mondiale stagionale, ovvero i 22.37 metri toccati a Lievin un paio di settimane fa. L’italo-sudafricano, Campione d’Europa indoor e autore di un superbo 22.44 outdoor nel 2024, vanta il quinto accredito di questa annata agonistica con 21.84 metri e ha vinto gli Assoluti davanti a Fabbri.

Il grande favorito della vigilia è inevitabilmente il formidabile statunitense Ryan Crouser, che durante l’inverno si è visto soltanto ai campionati nazionali, dove ha stampato con scioltezza 22.80 metri (miglior misura dell’anno). Il primatista mondiale con 23.56 metri outdoor, nonché Campione Olimpico e del Mondo, sembra essere imbattibile.

Leonardo Fabbri lo ha però spaventato la scorsa estate, quando un suo tentativo andò in zona nulla per pochissimo e sembrava essere nei paraggi dei 23 metri. Servirà avvicinare proprio quella fatidica quota se si vorrà seriamente attaccare il colosso americano e provare a insidiarlo nella lotta per la conquista del titolo iridato in sala.

Gli avversari per i posti sul podio saranno il neozelandese Tom Walsh e il giamaicano Rajindra Campbell (entrambi 22.16 in stagione) e il lussemburghese Bob Bertemes (21.71, ma con 22.22 di personale). Lo statunitense Roger Steen, il ceco Tomas Stanek, il croato Filip Mihaljevic e il brasiliano Darlan Romani sembrano attardati.