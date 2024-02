Atletica, Fabbri apre la finale ai Mondiali Indoor: l’ordine di gara nel getto del peso, sfida a 16 senza qualifiche

Leonardo Fabbri e Zane Weir saranno tra i grandi protagonisti della finale del getto del peso ai Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. L’appuntamento è per venerdì 1° marzo alle ore 21.20, quando andrà in scena un atto conclusivo non preceduto dalle qualificazione.

In pedana si presenteranno così sedici atleti: tutti avranno a disposizione tre lanci, i migliori otto classificati avranno diritti ad altri tre lanci. Gli azzurri si presentano rispettivamente con il secondo e il quinto accredito mondiale stagionale (22.37 metri e 21.84 metri). Leonardo Fabbri si esibirà per primo, mentre Zane Weir per tredicesimo.

L’argento iridato all’aperto e il Campione d’Europa Indoor (22.44 outdoor l’anno scorso) sono in lizza per le medaglie. Per provare a insidiare il dominatore statunitense Ryan Crouser bisognerà andare nei pressi della fettuccia dei 23 metri, altrimenti il Campione Olimpico e del Mondo (22.80 un paio di settimane fa) non si potrà spaventare.

Gli altri più quotati sono il giamaicano Rajindra Campbell e il neozelandese Tom Walsh (22.16 per entrambi in stagione). Da seguire anche il ceco Tomas Stanek, il brasiliano Darlan Romani (iridato in sala due anni fa, ma apparso in calo), il croato Filip Mihaljevic e il lussemburghese Bob Bertemes. Di seguito l’ordine di gara della finaled di getto del peso ai Mondiali Indoor.

ORDINE GARA FINALE GETTO DEL PESO MONDIALI INDOOR

1. Leonardo Fabbri (Italia)

2. Rajindra Campbell (Giamaica)

3. Tomas Stanek (Repubblica Ceca)

4. Tom Walsh (Nuova Zelanda)

5. Ryan Crouser (USA)

6. Mostafa Amr Hassan (Egitto)

7. Darlan Romani (Brasile)

8. Chukwuebuka Comnell Enekwechi (Nigeria)

9. Jacko Gill (Nuova Zelanda)

10. Filip Mihaljevic (Croazia)

11. Roger Steen (USA)

12. Mesud Pezer (Bosnia Erzegovina)

13. Zane Weir (Italia)

14. Scott Lincoln (Gran Bretagna)

15. Uziel Munoz (Messico)

16. Bob Bertemes (Lussemburgo)