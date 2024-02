Atletica, Duplantis sfonda i 6 metri e attacca il record del mondo. Roberta Bruni prova il primato italiano

Armand Duplantis ha attaccato il record del mondo di salto con l’asta. Nel Meeting di Clermont-Ferrand (Francia), dove lo svedese volò lo scorso anno a 6.22 metri (poi ritoccò il suo primato a fine stagione con il 6.23 stampato alle finali di Diamond League), il Campione Olimpico e del Mondo ha fatto alzare l’asticella a 6.24 metri, ma ha commesso tre errori (il secondo assalto non era lontantissimo dall’obiettivo). Il fuoriclasse scandinavo ha superato senza problemi 5.72 e 5.92, poi ha valicato 6.02 metri al primo tentativo e ha così siglato la miglior prestazione mondiale stagionale, superando lo statunitense Christopher Nilsen (6.00 metri il 16 febbraio ad Albuquerque).

Il 24enne ha così sfondato il muro dei sei metri per la prima volta in stagione, dopo essersi fermato a 5.80 ad Astana e a 5.92 a Uppsala. Armand Duplantis si presenterà chiaramente con tutti i favori del pronostico ai Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Alle sue spalle si sono piazzati il francese Thibaut Collet (5.92 alla seconda, personale) e lo statunitense Sam Kendricks (5.92 alla terza).

Al Meeting All Star Perche, organizzato dall’ex primatista mondiale Renaud Lavillenie, erano prevista soltanto gare di salto con l’asta. Sul fronte femminile si sono sfidate Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, dopo il passaggio di testimone del primato nazionale andato in scena a più riprese nelle ultime settimane. La romana ha superato 4.33 e 4.53 al primo tentativo, poi ha deciso di non presentarsi in pedana per 4.63 e si è cimentata direttamente a 4.73, fallendo però le tre prove.

L’azzurra voleva superare il 4.66 del record italiano siglato sabato pomeriggio da Elisa Molinarolo ad Ancona ed eguagliare il suo primato all’aperto. Roberta Bruni ha chiuso in sesta piazza, mentre la veneta non era in serata: 4.33 superato alla seconda, poi tre errori a 4.53 e ottava posto. La gara è stata vinta dalla canadese Alysha Newman con il record nazionale di 4.83, battendo la statunitense Bridget Williams (4.83 alla seconda) e la svizzera Angelina Moser (4.73). Falliti i successivi tre assalti a 4.88. Roberta Bruni tornerà in gara sabato sera a Rouen (Francia), ultimo appuntamento prima dei Mondiali Indoor, a cui invece Elisa Molinarolo non parteciperà (è la prima delle escluse).