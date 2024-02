Atletica, Diego Nappi straccia un record italiano di Andrew Howe! Volata funambolica sui 200 metri

Diego Nappi ha giganteggiato sui 200 metri ai Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi e ha firmato il nuovo record italiano under 18. Il portacolori dell’Atletica Leggera Porto Torres ha stampato un fragoroso 21.52 in batteria al PalaCasali di Ancona e ha così fatto crollare il primato nazionale di categoria che Andrew Howe deteneva da ben 22 anni (21.61 il 3 febbraio 2002, sempre nel capoluogo marchigiano). Va ricordato che lo scorso 20 gennaio si era già espresso in un validissimo 21.62.

Un’altra prestazione del fuoriclasse laziale, che dominò tra lungo e 200 metri in tutte le categorie giovanile, viene così scalzata dalla vetta degli annali dell’atletica tricolore dopo due due decenni abbondanti. Ieri ci era riuscito il quindicenne Daniele Inzoli nel salto in lungo (7.62 metri). Il velocista sardo ha poi conquistato il titolo esprimendosi in 21.60 in finale davanti a Francesco Pagliarini (21.99) e Francesco Martino (22.11), dunque con un tempo nuovamente inferiore rispetto al vecchio record.

Il classe 2007 (spegnerà 17 candeline il prossimo 10 agosto) vanta un personale di 21.61 sui 200 metri all’aperto, mentre sui 100 è accreditato di un 10.87 e sui 60 metri indoor è stato capace di 7.05 (sono tutti tempi del 2023). Il sardo ha svelato di aver scelto l’atletica rispetto al tennis ed è allenato da Marco Trapasso. Ricordiamo che a livello indoor un giro di pista misura appunto 200 metri ed è ben diverso dalla stessa specialità all’aperto, dove questa distanza equivale a un mezzo giro dello stadio.