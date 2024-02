Atletica, Devynne Charlton firma il record del mondo! Danza funambolica sui 60 ostacoli, il primato crolla dopo 16 anni

Devynne Charlton ha firmato il nuovo record del mondo dei 60 ostacoli. Prestazione strabiliante da parte della bahamense, capace di correre in un sensazionale 7.67 a New York, sede della penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Va da sè che si tratta anche della miglior prestazione mondiale stagionale (superato il 7.72 di Tia Jones, che fino a pochi minuti fa era la principale indiziata per firmare il record).

La caraibica è uscita stupendamente dai blocchi di partenza e poi ha danzato tra le barriere, valicandole con una tecnica perfetto e con un ritmo cadenzato davvero splendido. Grande falcata ed eccellente velocità fin sulla linea del traguuardo. La 28enne nativa di Nassau, argento mondiale in carica su questa distanza e quarta ai Mondiali 2023 sui 100 ostacoli, ha ritoccato di otto centesimi il proprio personale siglato lo scorso 20 gennaio a Lubbock.

Devynne Charlton ha così cancellato il vecchio primato del mondo, che proprio ieri ha festeggiato 16 anni: il 7.68 timbrato dalla svedese Susanna Kallur il 10 febbraio 2008 a Karlsruhe. Si tratta di un risultato di lusso e che pone la bahamense tra le grandi favorite in vista dei Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow dal 1° al 3 marzo. Alle sue spalle si sono piazzate la giamaicana Danielle Williams (7.79) e la statunitense Tia Jones (7.79).