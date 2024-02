Atletica, da Pietro Arese a Federico Riva: fermento azzurro nei 1500 metri

C’è grande fermento sui 1500 metri in casa Italia. Nel giro di sei giorni, infatti, il record nazionale indoor è stato ritoccato per ben due volte. Pietro Arese si era esaltato settimana scorsa a Padova siglando un bel 3:37.03, ma ieri sera Federico Riva si è superato a Miramas (Francia) e ha piazzato un eccellente 3:36.74. Risultato di grande prestigio per il romano allenato da coach Vittorio Di Saverio, che in terra transalpina ha saputo stupire e ha abbassato sensibilmente il vecchio personale (3:37.36 lo scorso anno a Karlsruhe).

Il 23enne, che ha duellato alla pari con il sudafricano Ryan Mphahlele (primo in 3:36.57) ed è riuscito a battere un Campione Olimpico (l’etiope Selemon Barega, terzo in 3:37.50), ha decisamente rilanciato le proprie ambizioni internazionali, dopo aver indossato la maglia azzurra nelle ultime due edizioni degli Europei Indoor. Il portacolori delle Fiamme Gialle appare in evidente crescita sotto il profilo tecnico e agonistico, va tenuto in seria considerazione.

Pietro Arese è rimasto in testa alle liste italiane per meno di una settimana. Il 24enne piemontese, semifinalista agli ultimi Mondiali all’aperto e quarto agli Europei 2022, ha tutti i mezzi a disposizione per essere ai vertici della specialità: ha già acquisito un’importante esperienza internazionale e si è sempre distinto per la brillante capacità di leggere la gare dal punto di vista tattico. Non va dimenticato Ossama Meslek, che fino a domenica scorsa era il primatista nazionale con 3:37.29 (oggi proverà a rispondere agli altri azzurri a Metz).

Stiamo parlando di tempi indoor, perché lato outdoor continua a reggere il 3:32.78 siglato da Gennaro Di Napoli il 9 settembre 1990 a Rieti: il record italiano all’aperto ha già compiuto 33 anni… Pietro Arese si era avvicinato a quella soglia proprio durante l’ultima rassegna iridata a Budapest, chiudendo in 3:33.11 il 20 agosto 2023. All’aperto vanno ricordati il 3:33.79 di Mohad Abdikadar e il 3:33.92 di Meslek, mentre Federico Riva è fermo al 3:37:39 del 2022.