Atletica, Andy Diaz mastodontico: mondiale stagionale da brividi! L’Italia sogna nel triplo, misura sontuosa

Andy Diaz continua a strabiliare, mostrando uno stato di forma già eccellente nelle prime battute di questa annata agonistica. Il fuoriclasse italiano di origini cubane ha infatti illuminato la pedana di Torun (Polonia), dove è andata in scena la quarta tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera), e ha vinto la gara di salto triplo con la ragguardevole misura di 17.61 metri.

Il 28enne, che potrà finalmente indossare la maglia azzurra il prossimo 1° agosto (giusto in prossimità alle Olimpiadi di Parigi 2024), ha ritoccato la già sua miglior prestazione mondiale stagionale: venerdì sera si era fermato a 17.46 metri in quel di Miramas (Francia), oggi si è reso autore di un balzo ancora più performante e ha dato un chiaro segnale all’intera concorrenza.

Andy Diaz ha dato l’impressione di fare tutto con estrema scioltezza, senza davvero sforzarsi più di tanto e dando la sensazione di avere grandi margini di miglioramento. L’allievo di Fabrizio Donato ha fatto la differenza con una splendida rincorsa, ha trovato un ottimo asse di battuta e poi con disinvoltura ha confezionato un solido hop-step-jump, trovando una misura di grande impatto internazionale. Il portacolori della Libertas Unicusano Livorno non è andato lontano dal suo record italiano all’aperto (17.75 metri lo scorso anno), mentre il primato nazionale indoor è il 17.73 che appartiene a Fabrizio Donato dal 6 marzo 2011.

Andy Diaz ha trovato la misura vincente al secondo tentativo, dopo aver saltato 17.25 metri in apertura come se fosse in riscaldamento. Il 28enne ha poi rinunciato ai successivi tre tentativi, poi si è presentato per la sesta prova ma una volta arrivato sull’asse di battuta ha tirato dritto e ha salutato il pubblico. Purtroppo non lo potremo vedere ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow), il prossimo appuntamento dovrebbe essere ai Campionati Italiani (17-18 febbraio ad Ancona). Alle sue spalle si sono piazzati il portoghese Tiago Pereira (17.02) e l’algerino Yaser Triki (16.93).