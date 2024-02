Arrampicata, Matteo Zurloni sfonda il muro dei 5 secondi: record italiano da Campione del Mondo!

Matteo Zurloni ha firmato il nuovo record italiano di speed. Il Campione del Mondo ha infatti completato la scalata con il tempo di 4.95 in occasione della prima tappa della Coppa Italia di specialità. In occasione della finale per il terzo posto (in semifinale era incappato in un inciampo) è riuscito a scendere sotto il muro dei cinque secondi per la prima volta in carriera e si è fermato ad appena cinque centesimi dal record del mondo (il 4.90 siglato dall’indonesiano Veddriq Leonardo il 28 aprile 2023 nella tappa di Coppa del Mondo a Seoul).

Il poliziotto ha confermato il suo ottimo stato di forma sbaragliando gli avversari con i 2 migliori tempi di qualifica: 5.07 e 5.17, per poi proseguire col 5.14 degli ottavi e il 5.07 dei quarti. Matteo Zurloni ha poi dichiarato attraverso i canali federali: “Sono molto contento di com’è andata la gara. Ho sempre sofferto un po’ l’inizio della competizione, ma oggi mi sono reso conto che gli obiettivi sono altri. Prendersi qualche rischio è stata la cosa giusta e mi ha portato ad ottenere degli ottimi tempi. Quest’ultimo 4 è stato un gran regalo anche per me“.

Zurloni terzo battendo Luca Robbiati. Marco Rontini ha vinto la gara regolando Gian Luca Zodda. Sul fronte femminile sigillo di Giulia Randi davanti a Beatrice Colli e ad Andrea Carolina Rojas Tello. Prossimo appuntamento con l’arrampicata è per sabato 24 e domenica 25 febbraio alla Deva Wall di Ferrara per la seconda tappa di Coppa Italia Boulder, mentre per la seconda tappa di Coppa Italia Speed (alla Level 24 di Casalecchio di Reno) bisognerà attendere sabato 27 aprile.