Arrampicata sportiva: gli italiani già qualificati per le Olimpiadi di Parigi 2024 e le ultime occasioni per il pass

L’Italia ha qualificato un atleta nell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta di Matteo Zurloni, che lo scorso 10 agosto si è laureato Campione del Mondo di speed e ha così staccato il biglietto per i Giochi. Nella capitale francese verranno messi in palio quattro titoli (due per sesso): quello nella combinata tecnica (lead&boulder) e quello nello speed. La prova di velocità sarà dunque a parte e non più unita alle altre due specialità come era stato a Tokyo 2020, quando questo sport fece il proprio esordio a cinque cerchi.

Sono previsti venti posti per sesso nel lead&boulder e 14 nello speed. I primi eventi di qualificazione sono stati i Mondiali 2023 e i cinque preolimpici su base continentale, ora restano da assegnare dieci pass nella combinata tecnica e cinque nella velocità. A mettere in palio questi tagliandi saranno le Olympic Qualifier Series, una serie di due appuntamenti al termine dei quali conosceremo gli atleti che potranno gareggiare ai Giochi.

Le gare si disputeranno a Shanghai (Cina) dal 16 al 19 maggio e a Budapest (Ungheria) dal 20 al 23 giugno, gli atleti che avranno diritto a salire sulla parete saranno determinati attraverso i risultati ottenuti nei mesi precedenti in campo internazionale. L’Italia spera di affiancare qualche altro nome a Matteo Zurloni. Laura Rogora, Camilla Moroni e Filip Schenk sono indubbiamente i più gettonati nel lead&boulder, mentre Ludovico Fossali ci può provare nello speed (è già stato Campione del Mondo).

Questi azzurri hanno tutti i mezzi per poterci provare, considerando anche i risultati delle ultime stagioni. Ricordiamo che ogni Paese può essere rappresentato da massimo due atleti nello stesso evento.