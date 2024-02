A che ora Italia-Inghilterra di rugby: dove vederla in tv, programma Sei Nazioni in chiaro, streaming

Si apre in casa, allo Stadio Olimpico di Roma, il cammino della Nazionale italiana di rugby nel Sei Nazioni 2024. Gli azzurri di Gonzalo Quesada, al debutto sulla panchina azzurra, ospitano nella Capitale domani, sabato 3 febbraio, l’Inghilterra in una sfida dunque subito molto dura per cominciare.

Appuntamento alle 15.15 per un match che Lamaro e compagni vogliono provare a giocare alla pari del XV della Rosa. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma e come seguire in TV la sfida.

Tutto il Guinness Sei Nazioni 2024 sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con la Pay Tv che mostrerà in diretta tutti e 15 i match del torneo seniores. In particolare, le partite che vedranno in campo l’Italia saranno trasmesse su Sky Sport Uno, ma anche in chiaro su TV8, mentre gli altri incontri andranno in onda su Sky Sport Arena. Inoltre, i match degli azzurri si potranno vedere anche in streaming su Sky Go e Now e su tv8.it.

CALENDARIO ITALIA-INGHILTERRA RUGBY SEI NAZIONI 2024

Sabato 3 febbraio

Ore 15.15 Italia-Inghilterra – Diretta TV su Sky Sport Uno e TV 8

PROGRAMMA ITALIA-INGHILTERRA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse