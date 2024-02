La pista di bob delle Olimpiadi 2026 si farà a Cortina! Scelta la ditta che svolgerà i lavori (in 13 mesi…)

La pista di bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 verrà realizzata a Cortina d’Ampezzo. Nel comune veneto sorgerà il budello che dovrebbe ospitare le gare della rassegna a cinque cerchi, in programma tra un paio di anni. Simico, società pubblica responsabile delle opere, ha infatti firmato l’accordo con l’impresa Pizzarotti, che si occuperà di effettuare i lavori.

In una nota si legge che “la scelta mette un punto fermo sull’estrema determinazione del Governo di concludere al meglio e in Italia tutte le opere in vista dei Giochi“. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha confermato la notizia con “grande soddisfazione” insieme ad Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani.

Si è usato il condizionale (“dovrebbe ospitare“) perché ora Giovanni Malagò, Presidente del Coni, dovrà recarsi a Losanna per fare cambiare idea al Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il quale ha più volte espresso il proprio dissenso sui tentativi di trattenere la pista a Cortina, caldeggiando di fatto delle soluzioni all’estero (si è parlato a lungo di St. Moritz).

Si parla di un progetto light, che andrà comunque realizzato nell’arco di tredici mesi: sono tempi particolarmente stretti che richiederanno un lavoro serrato e praticamente senza sosta. L’impianto andrà infatti omologato entro marzo 2025 e saranno previsti controlli trimestrali per monitorare lo stato di avanzamento dell’opera.

