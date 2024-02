A che ora VakifBank Istanbul-Conegliano, Champions League volley femminile: dove vederla in tv e streaming

Domani, martedì 20 febbraio, si gioca VakifBank-Conegliano, partita valida per l’andata dei quarti di finale della CEV Champions League 2023-2024 di pallavolo femminile. Sfida tra due squadre stellari in Turchia, con le Pantere che provano a continuare la loro stagione perfetta cercando di espugnare uno dei palazzetti più caldi e difficili del mondo, nella doppia sfida che le vede contrapposte alle campionesse in carica.

È la partita che può tranquillamente una finale, saranno fuochi d’artificio nelle due sfide ricche d’incroci e di storie da raccontare. Conegliano è capolista della Serie A1, e ha vinto tutte le partite disputate in questa stagione fino ad adesso. Le Pantere hanno incamerato il secondo trofeo stagionale nella giornata di ieri, battendo Milano al tie-break dopo una finale di Coppa Italia bellissima. Le ragazze di Daniele Santarelli sembrano una macchina perfetta, ma la squadra allenata da coach Giovanni Guidetti non è da meno. Nella fase a gironi Milano ha battuto due volte il VafikBank, ma si sa che quando si entra nella fase ad eliminazione diretta cambia tutto. In campionato invece le turche sono terze a pari merito con l’Eczacibasi, a tre punti dalla capolista Fenerbache.

Tra i due sestetti si intrecceranno sfide clamorose. In regia sarà Polonia-Turchia con Joana Wolosz contro Cansu Ozbay, mentre la diagonale sarà completata dalle opposte Isabelle Haak e Jordyn Thompson, ex Milano che ha creato parecchi grattacapi l’anno scorso a Conegliano. Insomma, le prospettive per una sfida stellare ci sono tutte. Uscire indenni da Istanbul sarebbe oro per la compagine italiana, che non vuole fermarsi nello stesso turno dello scorso anno e punta a tornare sul tetto d’Europa.

VakifBank Istanbul-Prosecco Doc Imoco Conegliano non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Martedì 20 febbraio

Ore 17.30 VakifBank Istanbul vs Prosecco Doc Imoco Conegliano

PROGRAMMA CONEGLIANO-STOCCARDA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.