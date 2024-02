A che ora LKS Commercecon Lodz-Milano, Champions League volley femminile: dove vederla in tv e streaming

Domani, martedì 20 febbraio (ore 18.00) si gioca Lodz-Milano, incontro valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Dopo un girono dominato, Egonu e compagne affrontato una doppia sfida tutt’altro che insormontabile. L’obiettivo è vincere in trasferta per fare il primo passo verso la semifinale.

È innegabile che a Milano sia andata bene, ma la fortuna e un quarto più morbido se la è guadagnata battendo le campionesse d’Europa ai gironi. Paola Egonu e compagne arrivano a quest’andata dopo la delusione della sconfitta con Conegliano in Coppa Italia, la terza stagionale subita per mano delle Pantere. Le ragazze di coach Gaspari hanno dato battaglia fino all’ultimo, e sfiorato un successo che sarebbe stato storio. Non c’è tempo per i rimpianti, bisogna voltare pagina e rituffarsi nella massima competizione europea. Di fronte a loro le polacche del Lodz.

LKS Commercecon Lodz che occupa momentaneamente la quarta posizione in classifica e che viene da tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate nella competizione casalinga. Potenziale nettamente inferiore rispetto a Milano, ma squadra da rispettare per il suo percorso fino a questo punto. Polacche che hanno chiuso in testa il girone E, e quindi si sono qualificate direttamente ai quarti. L’opposta del Lodz è un’italiana, l’ex nazionale Valentina Diouf. È lei la principale bocca da fuoco, ma è la coesione del gruppo delle polacche che può far paura. Se Milano gioca come sa, per la semifinale la strada appare abbastanza spianata.

Segui la Champions League di volley su DAZN

LKS Commercecon Lodz-Allianz Vero Volley Milano non avrà in Italia una copertura televisiva. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Martedì 10 febbraio

Ore 18.00 LKS Commercecon Lodz vs Allianz Vero Volley Milano

PROGRAMMA LODZ-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.