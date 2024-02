ATP Delray Beach, Matteo Arnaldi vince in rimonta contro Nishioka e approda agli ottavi di finale

Missione compiuta per Matteo Arnaldi (n.43 del ranking) nel match di primo turno dell’ATP250 di Delray Beach. Sul cemento outdoor degli States il ligure si è imposto in rimonta contro il giapponese Yoshihito Nishioka (n.77 del ranking) con lo score di 4-6 6-4 6-3 in 2 ore e 24 minuti di partita. Arnaldi ci ha messo un po’ per entrare in partita, ma dal secondo parziale si sono iniziate a vedere le cose migliori e il riscontro gli ha sorriso. Negli ottavi di finale il ligure affronterà il vincente tra il britannico Broady e l’australiano Hijikata.

Nel primo set sono i primi game quelli più movimentati. Il giapponese, con le sue traiettorie mancine, mette in difficoltà l’azzurro che deve fronteggiare la bellezza di sei palle break, capitolando nonostante la strenua lotta nel terzo gioco. Nel successivo, Matteo ha tre palle break consecutive per impattare, ma il nipponico le cancella. E’ l’ultima possibilità, visto che il parziale prosegue on serve fino alla chiusura sul 6-4.

Nel secondo set Arnaldi inizia a far vedere qualche colpo del suo repertorio, che gli consente di andare avanti di un break nel quarto game, ma la battuta non lo assiste nel momento del bisogno e quindi il contro-break arriva da Nishioka. Il ligure affronta con coraggio un momento difficile nel settimo game, annullando una pericolosa palla break e nel decimo, nel momento giusto, trova il modo per strappare il servizio al rivale e archiviare sul 6-4.

Nel terzo set si gioca punto a punto e nel quinto game nuovamente Matteo è chiamato a salvare una palla break. Scampato il pericolo, nella fase decisiva il nostro portacolori esprime il proprio miglior tennis, andandosi a prendere i punti. Lo fa nell’ottavo gioco, conquistando il break, e nel successivo chiudendo con una volée alta di rovescio sul 6-3.

Leggendo le statistiche, i 21 ace di Arnaldi sono un dato molto importante, visto il peso specifico in una partita così equilibrata. Il tutto va abbinato al 53% dei punti vinti con la seconda e al 50% in risposta alla seconda di servizio del rivale.