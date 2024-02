A che ora Sinner-Raonic oggi in tv, ATP Rotterdam 2024: dove vederlo, programma, streaming

E’ tempo di quarti di finale per il main draw di singolare maschile del torneo ATP 500 di Rotterdam: oggi, venerdì 16 febbraio, l’azzurro Jannik Sinner: testa di serie numero 1, affronterà il canadese Milos Raonic, entrato direttamente in tabellone grazie al ranking protetto.

Il match si giocherà sul Centre Court e sarà il quinto a partire dalle ore 11.00, ma con il quarto che si giocherà comunque non prima delle ore 19.30: quello odierno sarà il primo confronto in assoluto tra l’azzurro ed il canadese, non ci sono precedenti tra i due.

La diretta tv di Sinner-Raonic del torneo di Rotterdam 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP 500 ROTTERDAM 2024

Venerdì 16 febbraio – Centre Court

Dalle ore 11:00

A. Erler / L. Miedler – W. Koolhof / N. Mektic

Non prima delle ore 13:00

Grigor Dimitrov (Bulgaria, 6) – Alexander Shevchenko (Kazakistan)

Non prima delle ore 14:30

Alex de Minaur (Australia, 5) – Andrey Rublev (Russia, 2)

Non prima delle ore 19:30

Tallon Griekspoor (Paesi Bassi) – Emil Ruusuvuori (Finlandia)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Milos Raonic (Canada, PR) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

