ATP Buenos Aires, c’è lo spauracchio Alcaraz ai quarti per Vavassori. Coria sorprende Norrie

Prosegue il torneo sulla terra di Buenos Aires. Gioia a metà per l’Italia, che ha visto nel pomeriggio il bel successo di Andrea Vavassori su Laslo Djere mentre in serata Luciano Darderi si è dovuto arrendere nella rivincita con Sebastian Baez. Il finalista di doppio degli Australian Open ha raggiunto per la seconda volta in carriera i quarti di finale, e avrà di fronte un osso durissimo in Carlos Alcaraz.

Il numero 2 del mondo ha avuto più problemi di quanto dica il 6-2 7-5 finale per superare l’argentino Camilo Ugo Carabelli, numero 134 delle classifiche mondiali. Quattro i turni di servizio persi, di cui i primi due della partita, rischiando poi di complicarsi la vita nel finale, non chiudendo la sfida quando va a servire per il match riuscendoci poco dopo sulla battuta del suo dirimpettaio.

Quel che è certo è che non ci sarà la replica della finale dello scorso anno, visto il ko di Cameron Norrie. Il britannico sbatte contro il padrone di casa Federico Coria, vivendo una giornata complicata in battuta: solo il 47% di prime il campo, e con le seconde una percentuale di conversione del 39%: difficile vincere così, anche contro il numero 106 al mondo.

ATP BUENOS AIRES 2024, RISULTATI 15 FEBBRAIO

A. Vavassori b. L. Djere 6-4 7-5

F. Coria b. C. Norrie 6-2 4-6 6-3

C. Alcaraz b. C. Ugo Carabelli 6-2 7-5

S. Baez b. L. Darderi 6-4 7-5