A che ora Paolini-Rybakina? Programma WTA Dubai, dove vederla in tv e streaming

Jasmine Paolini affronterà Elena Rybakina nei quarti di finale del WTA 1000 di Dubai. L’appuntamento è per giovedì 22 febbraio, sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00 (il programma sarà aperto dal confronto tra la ceca Vondrousova e la rumena Cirstea, a seguire toccherà all’azzurra). La 28enne ha eliminato tre autentiche fuoriclasse nei primi tre turni: la brasiliana Haddad Maia, la canadese Fernandez e la greca Sakkari si sono arrese sotto i colpi della talentuosa toscana.

La numero 26 del ranking WTA incrocerà la numero 4 del mondo e proverà a sovvertire il pronostico della vigilia. In palio la qualificazione alla semifinale da giocare contro la vincente di Vondrousova-Cirstea. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Rybakina, quarto di finale del WTA 1000 di Dubai. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PAOLINI-RYBAKINA, WTA 1000 DUBAI

Giovedì 22 febbraio

Secondo match dalle ore 11.00 Jasmine Paolini vs Elena Rybakina – Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si gioca Vondrousova-Cirstea. Al termine toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-RYBAKINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, WTA Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.