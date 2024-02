A che ora Musetti-Griekspoor, ATP Rotterdam 2024: dove vederla in tv e streaming

Il febbraio tennistico entra sempre di più nel vivo: comincia lo storico ATP 500 di Rotterdam, con tre italiani al via: Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e soprattutto Jannik Sinner dopo il trionfo agli Australian Open. Domani debutterà Musetti che affronterà Tallon Griekspoor.

Musetti non ha disputato un buon inizio di stagione, con l’eliminazione prematura agli Australian Open contro Luca Van Assche, oltre alla sconfitta contro Bublik con match point a favore ad Adelaide e quella della scorsa settimana contro Machac. Serve una svolta a livello di continuità e di prestazioni per il carrarino.

Di fronte c’è un avversario particolarmente scomodo come il padrone di casa Tallon Griekspoor: l’olandese lo scorso anno fece un gran torneo arrivando in semifinale e mettendo in seria difficoltà Jannik Sinner. Il neerlandese si esprime particolarmente su questi campi e non sarà semplice per l’azzurro sovvertire il pronostico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Griekspoor, primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203) in alternanza con gli altri tornei della settimana; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-GRIEKSPOOR ATP ROTTERDAM

Lunedì 12 febbraio

Terzo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 19.30 Lorenzo Musetti-Tallon Griekspoor

PROGRAMMA MUSETTI-GRIEKSPOOR ATP ROTTERDAM: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) in alternanza con gli altri tornei della settimana, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.