ATP Buenos Aires, Andrea Vavassori supera Monteiro e si prende il tabellone principale

Andrea Vavassori entra nel tabellone principale di Buenos Aires. Il ventottenne torinese, alla prima apparizione dopo la finale degli Australian Open, supera l’ottava testa di serie Thiago Monteiro con il punteggio di 6-4 7-6, andando così a giocarsi la prima partita stagionale in un torneo ATP.

La partita si mette subito bene per l’azzurro, che riesce a strappare il servizio al suo avversario nel terzo gioco. Andrea passa un brutto quarto d’ora nel sesto game, quando è costretto a dover salvare due palle break, ma riesce a portarsi a casa la frazione chiudendo a zero sul 6-4.

Il secondo set si mette invece subito male. Palla per andare 1-0 e servizio non sfruttata, Monteiro riacquisisce fiducia e da sotto 40-15 riesce a sorprendere l’azzurro, volando sopra 3-0. Vavassori però non si arrende: non concretizza la palla per riportarsi sotto nel quinto game, ma quando il brasiliano va a servire per il set arriva il graffio del numero 151 al mondo, che si riprende il break tolto e dopo salva anche un set point sul proprio servizio. Si va al tiebreak, molto equilibrato, ma Vavassori riesce a chiudere i conti sul match point in risposta.

Andrea riesce ad essere parecchio ficcante in risposta, conquistando il 46% con la seconda (12/26) e soprattutto il 36% con la prima (20/55), che gli permette così di conquistarsi l’accesso nel tabellone principale.