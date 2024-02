A che ora i quarti di Coppa Italia basket 2024 oggi: programma 14 febbraio, tv, streaming

Si alza il sipario sulla Final Eight di Coppa Italia di basket 2024! Oggi mercoledì 14 febbraio sono infatti previsti i primi due quarti che aprono la kermesse torinese che mette in palio il secondo trofeo stagionale – domani giovedì 15 febbraio si disputeranno invece gli altri due quarti che determineranno le semifinaliste.

Alle ore 18:00 l’EA7 Emporio Armani Milano sfida la Dolomiti Energia Trentino, in un match che recentemente si disputava anche nei playoff per lo Scudetto. I meneghini vogliono cancellare la cocente delusione della passata annata, quando da testa di serie numero uno vennero estromessi già ai quarti di finale dai futuri vincitori della Germani Brescia. L’Aquila vuole invece scombinare le carte, cercando di centrare una semifinale che sarebbe storica per la squadra di coach Paolo Galbati.

Alle 20:45 la seconda partita di giornate vede l’Umana Reyer Venezia affrontare un’altra sorpresa della stagione 2023-2024 ovvero l’Estra Pistoia. Gli oro-granata attualmente hanno ceduto il passo in vetta alla classifica alla Germani Brescia, ma sono riusciti comunque a chiudere il girone d’andata al primo posto che gli ha quindi garantito la testa di serie alla Final Eight torinese. I toscani, che sono tornati a calcare il palcoscenico della Serie A dopo alcune annate in A2, vogliono provare a stupire nonostante abbiano staccato il pass da ottava forza del Campionato.

Teatro della Coppa Italia sarà ancora una volta l’Inalpi Arena di Torino, con inizio dei match previsto rispettivamente alle 18:00 per Olimpia Milano-Trento e alle 20:45 per Reyer Venezia-Pistoia. La diretta TV sarà disponibile per tutti in chiaro su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, con la diretta streaming garantita da Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti!

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA BASKET 2024 OGGI

Mercoledì 14 febbraio

Quarti di finale

Ore 18:00 EA7 Emporio Armani Milano (4) – Dolomiti Energia Trentino (5) – Diretta TV per tutti in chiaro su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD

Ore 20:45 Umana Reyer Venezia (1) – Estra Pistoia (8) – Diretta TV per tutti in chiaro su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGO, Now TV, DAZN