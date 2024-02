A che ora Francia-Irlanda oggi, Sei Nazioni rugby 2024: programma, tv, streaming

Prende il via questa sera il Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby e ad aprire le danze sarà subito una sfida che potrebbe già decidere le sorti del torneo. A Parigi, infatti, scenderanno in campo la Francia padrona di casa e i campioni in carica dell’Irlanda, cioè le due favorite della vigilia.

Entrambe le formazioni sono reduci dalla cocente delusione mondiale, dove sono state eliminate ai quarti di finale in un tabellone folle, che ha messo le quattro nazionali più forti (le due europee, la Nuova Zelanda e il Sudafrica) dallo stesso lato. E ora per Bleus e irlandesi è il momento della rivincita ed entrambe vogliono iniziare subito con una vittoria.

Sarà una sfida che rischia di decidersi in mediana, dove Galthié e Farrell si sono dovuti inventare molto. Con l’addio al rugby giocato di Jonathan Sexton, l’infortunio di Romain Ntamack e l’anno sabbatico di Antoine Dupont, infatti, mancheranno tre dei quattro titolari d’obbligo delle due squadre negli ultimi anni. Chi saprà sostituirli senza farli rimpiangere potrebbe dare la svolta decisiva nel match.

Il calcio d’inizio allo Stade de France verrà dato alle ore 21:00. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201)), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now.

Foto: LaPresse