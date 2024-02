A che ora Darderi-Cerundolo oggi, ATP Santiago 2024: dove vederlo in tv, programma, streaming

Si completeranno oggi, giovedì 29 febbraio, gli ottavi di finale del main draw di singolare maschile del Chile Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250: l’azzurro Luciano Darderi, in tabellone con una wild card, affronterà nel secondo turno il qualificato argentino Juan Manuel Cerundolo.

Quello odierno sarà il primo confronto tra i due a livello di tabellone principale sull’ATP Tour: tra qualificazioni e Challenger i due si sono affrontati già quattro volte in passato, con due vittorie per parte. Il match si giocherà sul Court Jaime Fillol e sarà il primo a partire dalle ore 18.00 italiane.

La diretta tv di Darderi-Cerundolo del torneo di Santiago 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP 250 SANTIAGO 2024

Giovedì 29 febbraio – Court Jaime Fillol

Dalle ore 18.00 italiane

Luciano Darderi (Italia, WC) – Juan Manuel Cerundolo (Argentina) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP SANTIAGO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.