ATP Acapulco 2024, risultati 28 febbraio: Rune, Ruud, de Minaur e Tsitsipas approdano ai quarti, eliminato Tiafoe

Nel corso della notte italiana si sono disputati tutti gli ottavi di finale del tabellone ATP 500 di Acapulco, in Messico: il torneo resta orfano di azzurri nel singolare maschile dopo le eliminazioni di Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.

Il greco Stefanos Tsitsipas elimina Flavio Cobolli con lo score di 6-3 7-6 (6), mentre lo statunitense Ben Shelton piega Matteo Arnaldi per 7-6 (1) 3-6 6-3. Per l’ellenico ai quarti ci sarà la sfida con l’australiano Alex de Minaur, che supera l’austriaco Sebastian Ofner per 6-1 6-3, mentre lo statunitense affronterà il norvegese Casper Ruud, che regola il serbo Dusan Lajovic col punteggio di 6-4 7-5.

Gli altri due quarti di finale vedranno i confronti tra il serbo Miomir Kecmanovic, che batte il tedesco Daniel Altmaier con un duplice 6-4, ed il britannico Jack Draper, che liquida il nipponico Yoshihito Nishioka per 6-3 6-0, e tra il tedesco Dominik Koepfer, che piega lo statunitense Frances Tiafoe col punteggio di 6-4 5-7 6-1, ed il danese Holger Rune, che elimina lo statunitense Aleksandar Kovacevic con lo score di 7-6 (5) 6-2.

ATP 500 ACAPULCO – RISULTATI 28 FEBBRAIO

Miomir Kecmanovic b. Daniel Altmaier 6-4 6-4

Jack Draper b. Yoshihito Nishioka 6-3 6-0

Alex de Minaur b. Sebastian Ofner 6-1 6-3

Stefanos Tsitsipas b. Flavio Cobolli 6-3 7-6 (6)

Casper Ruud b. Dusan Lajovic 6-4 7-5

Ben Shelton b. Matteo Arnaldi 7-6 (1) 3-6 6-3

Dominik Koepfer b. Frances Tiafoe 6-4 5-7 6-1

Holger Rune b. Aleksandar Kovacevic 7-6 (5) 6-2