A che ora Darderi-Baez, ATP Cordoba 2024: programma semifinale, dove vederla in tv e streaming

Luciano Darderi tornerà in campo quest’oggi per affrontare l’argentino Sebastian Baez nella sfida valida per la semifinale dell’ATP250 di Cordoba. Sulla terra rossa sudamericana il 21enne italiano sta portando avanti un percorso eccellente. Partito dalle qualificazioni, Darderi è riuscito a prevalere contro avversari qualificati, ultimo dei quali il tedesco Yannick Hanfmann.

Il prossimo match contro Baez sarà molto complicato. L’argentino (n.26 del mondo) è tra i tennisti che meglio si muovono sul campo ed è dotato di un dritto particolarmente potente. Caratteristiche che sul rosso possono fare la differenza. Darderi, dunque, dovrà trovare il modo di far valere le sue qualità, anch’egli molto dotato con il dritto, per essere lui a comandare gli scambi.

Un incontro dal sapor di rivincita dal momento che i due si incontrarono l’anno scorso sempre a Cordoba e vinse l’argentino in due set. Vedremo se il 21enne nostrano saprà trovare le contromisure per provare a ribaltare i favori del pronostico. Da capire anche quali saranno le condizioni della terra, che per via della pioggia caduta in questi giorni è stata particolarmente lenta.

La partita tra Luciano Darderi e Sebastian Baez, semifinale dell’ATP250 di Cordoba (Argentina), sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

DARDERI-BAEZ ATP CORDOBA 2024

Sabato 10 febbraio (Orari italiani)

19.30 Gonzalez/Molteni [ARG] vs Gomez/Olivo [ARG]

Non prima delle 22.00 italiane F.Bagnis [ARG] vs F.Coria [ARG]

A seguire L. Darderi [ITA] vs S. Baez [ARG]

