ATP Rotterdam, Jannik Sinner si prepara all’esordio contro van de Zandschulp: allenamento con un altro olandese

Jannik Sinner si prepara per l’esordio nell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Dopo gli allenamenti a Montecarlo, l’altoatesino (n.4 del mondo) è giunto ieri in territorio neerlandese e si è messo subito al lavoro per essere pronto in vista del primo incontro del prestigioso torneo olandese. Nel primo turno ci sarà una sfida dal sapore di remake, ovvero opposto a Botic van de Zandschulp.

Il sorteggio ha riservato a Jannik lo stesso avversario affrontato nel primo round a Melbourne, in un percorso magico sublimato dalla prima vittoria Slam. Non sarà un esordio semplice contro il padrone di casa, in quanto dotato di un tennis che può dare fastidio e motivato dall’idea di giocare in casa contro il n.4 del mondo. In sostanza, una partita senza avere nulla da perdere.

In avvicinamento a questo match ieri Sinner si è allenato con un altro olandese, ovvero Tallon Griekspoor, che il nostro portacolori affrontò in semifinale a Rotterdam l’anno scorso. Un modo utile per testare le caratteristiche del campo e comprendere anche le palline e la velocità della superficie.

Di seguito un breve video del training: