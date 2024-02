A che ora Italia-USA, Mondiali pallanuoto 2024: programma playoff, dove vederla in tv e streaming

L’appuntamento è fissato per domani, domenica 11 febbraio (ore 17.00). Il Settebello di Sandro Campagna si giocherà l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto a Doha (Qatar) contro gli USA e spera di trovare maggior concretezza rispetto a quanto è accaduto nelle ultime uscite. Nella sfida vinta contro la Romania, del proprio girone, gli azzurri si sono imposti 16-10, ma hanno portato avanti un rendimento altamente deficitario nell’esecuzione dei rigori.

Nella sfida contro i rumeni dell’ex mancino azzurro Bogdan Rath, sole due realizzazioni su sette tentativi nel caso specifico. Un residuato mentale di quanto accaduto contro l’Ungheria (ko proprio ai rigori). Per questo nel confronto con gli statunitensi non saranno ammesse incertezze. Una vittoria contro gli USA, peraltro già qualificati ai Giochi Olimpici di Parigi, garantirebbe il pass per la rassegna a Cinque Cerchi.

Francesco Di Fulvio e compagni dunque dovranno mantenere grande concentrazione per centrare l’obiettivo, affrontando la compagine americana che sarà priva del proprio capitano, Ben Hallock, per via di una squalifica. L’approccio al confronto sarà tra gli aspetti fondamentali e si spera che il Settebello non tentenni, vista la posta in palio così alta.

Il match del Settebello negli ottavi di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, con tutti i match visibili su Eurovision Sport. La diretta live testuale dell’incontro dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Domenica 11 febbraio

17.00 Italia vs USA – Ottavi di finale – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: per il match del Settebello su Rai Sport HD.

Diretta streaming: per il match del Settebello su Rai Play, per tutti i match su Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.