Oggi niente sci alpino: la causa e quando le prossime gare. Appuntamento già a domani!

Oggi sabato 3 febbraio non sono previste gare di sci alpino. Siamo nel cuore dell’inverno e la Coppa del Mondo è nel pieno del suo svolgimento, ma le particolari condizioni climatiche nelle due località coinvolte per l’occasione dal massimo circuito internazionale itinerante hanno impedito il regolare svolgimento degli eventi in programma.

La poca neve presente a Chamonix e Garmisch ha costretto gli organizzatori a cancellare, con diversi giorni di anticipo, la discesa maschile in Francia e la discesa femminile in Germania.Gli appassionati di sci alpino, che già ieri avevano dovuto rinunciare alla prima discesa maschile in terra transalpina, potranno tornare a divertirsi con le gare nella giornata di domani.

Domenica 4 febbraio è infatti in programma lo slalom maschile a Chamonix, unica prova salvata dal meteo in questo fine settimana. Il superG femminile di Garmisch non avrà luogo. La Coppa del Mondo ripartirà poi regolarmente, con un calendario si spera regolare, nel weekend del 10-11 febbraio: uomini a Bansko (Bulgaria) e donne a Soldeu (Andorra), in entrambi i casi sono previsti un gigante e uno slalom.

CALENDARIO SCI ALPINO NEL WEEKEND

Venerdì 2 febbraio

12.00 Discesa libera maschile a Chamonix CANCELLATA

Sabato 3 febbraio

11.00 Discesa libera femminile a Garmisch CANCELLATA

12.15 Discesa libera maschile a Chamonix CANCELLATA

Domenica 4 febbraio

09.30 Slalom maschile a Chamonix, prima manche

11.00 SuperG femminile a Garmisch CANCELLATA

12.30 Slalom maschile a Chamonix, seconda manche