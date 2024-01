WTA Linz, Camila Giorgi cede in tre set a Clara Tauson nel primo turno

Termina al primo turno l’avventura di Camila Giorgi nel primo turno del WTA500 di Linz. Sul veloce indoor austriaco, la marchigiana (n.68 del ranking) è stata sconfitta per 3-6 6-3 6-3 dalla danese Clara Tauson (n.91 WTA) in 2 ore e 5 minuti di partita. Un match in cui Giorgi, dopo un buon primo set, ha commesso troppi errori, perdendo la misura dei suoi colpi nei momenti più importanti. Tauson quindi approda agli ottavi di finale dove ad attenderla ci sarà la testa di serie n.1, Jelena Ostapenko.

Nel primo set Camila comincia bene. Disegnando ottime traiettorie con il rovescio, la giocatrice italiana strappa il servizio all’avversaria nel sesto game ai vantaggi e con autorevolezza mantiene questo margine. Il rendimento al servizio è buono e la tennista nostrana fa calare il sipario sul 6-3.

Nel secondo set Tauson cerca qualche taglio in più nello scambio. Le variazioni di ritmo, con il rovescio in back, mettono in difficoltà Giorgi. La percentuale di errori dell’italiana sale drasticamente e nell’ottavo game la marchigiana non tiene il proprio turno al servizio. Il break risulta decisivo ai fini della frazione, vinta da Tauson per 6-3.

Nel terzo set la danese va avanti nello score, sfruttando ancora una volta i gratuiti di Giorgi. Il contro-break, però, si tramuta in realtà immediatamente. Camila sembra avere dalla sua l’inerzia della partita, ma non sfrutta una palla break nel sesto game, dove è brava Tauson con un pallonetto nei pressi della riga a salvarsi. Lo snodo della partita perché, poco dopo, è la n.91 del mondo a procurarsi tre palle break consecutive e a trasformare la terza. La tennista del Bel Paese, purtroppo, esce completamente dal match, realizzando un solo punto nei restanti nove. Sul 6-3 la sfida termina.

Foto: LaPresse