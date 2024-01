WTA Hua Hin 2024, vittorie per Xinyu Wang e Putintseva. Eliminate Badosa e Xiyu Wang

Si è conclusa poco fa la seconda giornata del WTA 250 di Hua Hin. Sul cemento thailandese si sono disputati oggi i primi quattro ottavi di finale e il divertimento non è di certo mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Missione compiuta per Xinyu Wang (testa di serie n.5): la cinese ha giocato un buon match contro la giapponese Nao Hibino e si è imposta per 7-5 6-4 in un’ora e 32 minuti di gioco. Al prossimo turno Wang sfiderà la kazaka Yulia Putintseva (n.7 del seeding), che è uscita vincitrice dalla partita contro la svizzera Viktorija Golubic con il risultato di 7-6(0) 7-6(1).

Bene poi Dalma Galfi, capace di battere a sorpresa la cinese Xiyu Wang (n.5 del torneo) per 6-4 3-6 7-5. L’ungherese ha così strappato il pass per i quarti di finale: lì a sfidarla ci sarà la russa Diana Shnaieder, dopo che quest’ultima ha vinto contro Paula Badosa “grazie” al ritiro della spagnola sul risultato di 6-2 3-4 in favore di Shnaider.

I RISULTATI DI GIORNATA

D. Shnaider (RUS) – P. Badosa (ESP) 6-2 3-4 rit.

D. Galfi (HUN) – X. Wang (CHN) (5) 6-4 3-6 7-5

Xin. Wang (CHN) (3) – N. Hibino (JPN) 7-5 6-4

Y. Putintseva (KAZ) (7) – V. Golubic (SUI) 7-6 7-6

Foto: LaPresse