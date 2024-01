WTA Hobart 2023: Mertens, Navarro e Zhu accedono ai quarti, Bouzkova eliminata

Si è conclusa poco fa la terza giornata del WTA 250 di Hobart, ultimo torneo prima degli Australian Open 2024. Sul cemento australiano, quest’oggi si sono disputati tutti gli incontri validi per gli ottavi di finale e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Tutto facile per Elise Mertens ed Emma Navarro: la belga (testa di serie n.1) ha sconfitto la slovacca Anna Karolina Schmiedlova per 6-2 6-3, mentre la statunitense (n.2 del seeding) si è imposta contro la polacca Magdalena Frech con un doppio 6-3. Ora ai quarti per Mertens e Navarro ci saranno rispettivamente l’olandese Arantxa Rus e la bulgara Viktoriya Tomova, dopo che queste ultime hanno sconfitto oggi la francese Varvara Gracheva (n.8 del torneo) per 6-2 6-3 e la tedesca Tatjana Maria (testa di serie n.9) per 6-0 6-1.

Male la ceca Marie Bouzkova (n.5 del seeding), che è andata ko contro la kazaka Yulia Putintseva con il risultato finale di 6-4 1-6 6-3. Adesso al prossimo turno Putintseva sfiderà la cinese Yue Yuan, brava oggi a vincere il derby contro Xinyu Wang per 7-5 6-3. Infine, l’ultimo quarto di finale che si è definito nella giornata odierna è quello tra Lin Zhu e Daria Saville: nei rispettivi match di oggi, la cinese (testa di serie n.3) ha battuto la statunitense Caroline Dolehide per 5-7 6-3 6-4, mentre l’australiana ha eliminato l’americana Sofia Kenin con il punteggio di 7-6(3) 6-1.

I RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE

E. Mertens (BEL) (1) – A. K. Schmiedlova (SVK) 6-2 6-3

A. Rus (NED) – V. Gracheva (FRA) (8) 6-2 6-3

L. Zhu (CHN) (3) – C. Dolehide (USA) 5-7 6-3 6-4

D. Saville (AUS) – S. Kenin (USA) (6) 7-6 6-1

Y. Putintseva (KAZ) – M. Bouzkova (CZE) (5) 6-4 1-6 6-3

Y. Yuan (CHN) – Xin. Wang (CHN) 7-5 6-3

V. Tomova (BUL) – T. Maria (GER) (9) 6-0 6-1

E. Navarro (USA) (2) – M. Frech (POL) 6-3 6-3

QUARTI DI FINALE

E. Mertens (BEL) (1) – A. Rus (NED)

L. Zhu (CHN) (3) – D. Saville (AUS)

Y. Putintseva (KAZ) – Y. Yuan (CHN)

V. Tomova (BUL) – E. Navarro (USA) (2)

Foto: LaPresse

