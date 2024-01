WTA Brisbane 2024, Lucia Bronzetti elimina Ashlyn Krueger e si regala i sedicesimi contro Aryna Sabalenka

Nella prosecuzione del match di primo turno del torneo WTA 500 di Brisbane, in Australia, Lucia Bronzetti supera la statunitense Ashlyn Krueger per 6-4 7-5 dopo due ore complessive di gioco. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la sfida contro la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding.

L’azzurra al momento dello stop era in vantaggio di un set ma in ritardo di un break nel secondo parziale: il match, infatti, sospeso ieri sullo score di 6-4 2-3 dopo un’ora e 25 minuti di gioco, riprende oggi con la statunitense al servizio nel sesto game del secondo set.

Alla ripresa delle ostilità la statunitense tiene il servizio a trenta, mentre l’azzurra resta in scia conquistando ai vantaggi il settimo game. Bronzetti sciupa due occasioni di controbreak nell’ottavo game e Krueger vola sul 5-3, poi l’azzurra resta nel set risalendo dal 15-30 nel nono gioco.

Nel decimo game Krueger serve per il set ma l’azzurra trova il controbreak a trenta. Bronzetti tiene la battuta e passa a condurre sul 6-5, e per la statunitense si spegne la luce: arrivano tre match point consecutivi per l’azzurra, ed il terzo è quello buono per chiudere sul 7-5 dopo 65 minuti complessivi (35 quelli giocati oggi).

Le statistiche premiano l’azzurra, che nel complesso conquista 87 punti contro i 76 dell’avversaria, sfruttando 5 delle 16 palle break avute a disposizione. La statunitense aiuta l’azzurra con una seconda di servizio deficitaria, con la quale conquista appena 10 punti su 33, commettendo ben 10 doppi falli nell’arco del match.

