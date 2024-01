Volley, Piacenza sbanca Ankara! Steso l’Halkbank di Abdel-Aziz e Ngapeth, Romanò show in Champions League

Piacenza ha offerto una magistrale prova di forza nella Champions League 2023-2024 di volley maschile, espugnando la sempre rovente Baskent Sports Hall della capitale turca. I Lupi hanno sconfitto il quotatissimo HalkBank Ankara con un secco 3-0 (25-19; 25-23; 25-19) in quello che era uno scontro diretto cruciale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della massima competizione europea.

La compagine emiliana, che settimana scorsa ha subito l’eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia per mano di Milano, ha riscattato la battuta d’arresto rimediata all’andata contro gli anatolici e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nel torneo, confermandosi al comando della classifica del gruppo C. Il primo posto, che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale, sarà messo in palio nello scontro diretto di settimana prossima contro i tedeschi del Berlin Recycling Volleys. Il secondo posto (minimo già assicurato per i biancorossi) obbligherà a passare dai playoff.

Piacenza ha dominato il primo set, ma la magia è stata firmata nella seconda frazione: rimonta da 15-10 e 20-18 per schiantare i padroni di casa. Il terzo parziale non ha avuto storia e la Gas Sales ha festeggiato un’affermazione di enorme importanza tecnica e agonistica. A trascinare il sestetto di coach Andrea Anastasi sono stati soprattutto il tonico opposto Yuri Romanò (17 punti, 4 ace, 2 muri e 41% in fase offensiva), lo schiacciatore Ricardo Lucarelli (12 punti, 50% in attacco, 41% in ricezione) e il centrale Robertlandy Simon (11 punti, 4 muri, 71% in fase offensiva).

Buona regia di Antoine Brizard, il martello Francesco Recine ha messo a segno 1 punto nei primi due set ed è poi stato sostituito da Robbert Andringa (4), 3 punti per l’altro centrale Edoardo Caneschi, 27% di ricezione positiva per il libero Leonardo Scanferla. All’Halkbank Ankara allenato da Slobodan Kovac non sono bastate le grandi stelle Nimir Abdel-Aziz (16 punti) ed Earvin Ngapeth (7).

Foto: Photo LiveMedia/Giuseppe Leva

