Volley, Piacenza cerca riscatto con Milano nella 13ma di Superlega. Perugia-Monza l’altro big match

Si ritrovano ancora, una di fronte all’altra la Gas Sales Bluenergy Piacenza e l’Allianz Milano dopo la battaglia di mercoledì scorso che ha promosso i meneghini alle semifinali di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo (un anno fa persero proprio con Piacenza la finale). C’è tanta voglia di riscatto in casa piacentina dopo la sconfitta di Coppa: gli emiliani sono ad un solo punto dal secondo posto e vogliono un grande finale di stagione per lanciare la volata in vista dei play-off. Squadre in campo domani, 6 gennaio, alle 18.00.

Nel mirino Piacenza ha la Sir Susa Vm Perugia che occupa il secondo posto con un punto in più e che affronta una sfida tutt’altro che semplice tra le mura amiche contro la Mint Monza. Gli umbri in campionato arrivano dal netto successo di Catania, mentre Monza ha fatto tutto e il contrario di tutto con Civitanova, prima perdendo in casa la sfida di campionato e poi vincendo il quarto di finale di Coppa Italia, aprendosi le strade per la finale 4 di Bologna. Secondo posto in classifica per Perugia e quinto per Monza con 7 punti di divario. Si gioca alle 18.15.

Sempre in anticipo, domani, 6 gennaio, alle 18.00 la Lube Civitanova prova a riscattare la sconfitta di Monza che l’ha estromessa dalla Coppa Italia ospitando un Padova in piena corsa per evitare la retrocessione. La squadra di Blengini sta procedendo un po’ a scatti in questa stagione anche se ha appena riconquistato la quarta piazza e vuole difenderla, visto anche quanto accaduto a Monza in Coppa dove il fattore campo ha fatto la differenza.

Domenica alle 17.00 la capolista Itas Trentino affronta una trasferta con qualche insidia sul campo della Gioiella Prisma Taranto. I trentini hanno superato brillantemente l’esame Verona in Coppa Italia, arrivano dal successo casalingo convincente contro Cisterna in campionato e sembrano poco avvezzi a concedersi tentazioni ma occhio ai pugliesi che in casa non sono facili da affrontare.

Bella sfida al PalaPanini tra una Valsa Group Modena che sta vivendo un momento tutt’altro che semplice e la Rana Verona che il periodo difficile sembra averlo superato. I modenesi arrivano da due sconfitte consecutive in campionato, hanno ottenuto solo 7 punti nelle ultime cinque partite e sono scesi al settimo posto in classifica, mentre Verona è salito all’ottavo, dopo quattro sconfitte consecutive, ha inanellato quattro successi a fila che l’hanno riportata in zona play-off, prima di cedere abbastanza nettamente sul campo di Trento. Squadre in campo domenica alle 18.00.

Completa il quadro una delle sfide che contano per la salvezza in programma a Cisterna domenica alle 20.00 con i laziali che cercano punti preziosissimi per allontanarsi dalla zona calda della classifica contro una Farmitalia Catania che non è ancora all’ultima spiaggia ma poco ci manca ed ha bisogno assoluto di punti per provare a risalire la china in classifica.

Foto Ipa

Leggi tutte le notizie di Pallavolo su OA Sport...