Volley, pazzesca rimonta di Chieri nei quarti di andata di CEV Cup. Espugnata Le Cannet

Serata pazza in Costa Azzurra per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che dopo aver sofferto per larga parte del match, batte le francesi del Volero Le Cannet con il punteggio di 3-2 (22-25 18-25 25-23 25-20 15-13), nell’andata dei quarti di finale di CEV Cup 2023-2024 di volley femminile. Per la compagine italiana servirà comunque vincere la partita di ritorno (o perdere 3-2 ed imporsi poi al golden set) per qualificarsi per la semifinale della seconda competizione europea per club.

Le ragazze di Cesare Bregoli per due set e mezzo non riescono mai ad entrare in partita, soffrendo la vivacità e il ritmo delle padrone di casa. Per Le Cannet, retrocesso in questo torneo dalla Champions League, l’esordio in questo torneo si trasforma piano piano da una serata da sogno ad un incubo. La squadra allenata dal serbo Danilo Pejović parte subito con il piede pigiato sull’acceleratore, prendendo il largo nelle fasi centrali del primo set, prima 10-7 e poi 16-11, per gestire senza troppi patemi il finale di parziale e portarsi 1-0 (25-22).

Chieri prova a reagire ad inizio secondo set, salendo 3-0 e 5-2. L’avvio sprint delle biancoblù è però solo un’illusione, presto Le Cannet aggancia le ospiti; si gioca poi partita pari fino al 17-16 per le transalpine, che poi piazzano un parziale di 6-0 che dà il via alla fuga per la vittoria del secondo set (25-18). Il terzo parziale inizia sulla falsa riga dei primi due, con le francesi che giocano bene e allungano di prepotenza. Quando Le Cannet conduce 15-11 e tutto sembra portare verso una rapida conclusione del match, la squadra di Bregoli ha un sussulto d’orgoglio e riesce a riaprire tutti i discorsi vincendo in rimonta, 25 a 22, il terzo parziale.

Da questo momento cambia completamente l’andamento e l’inerzia della partita. Le padrone di casa sono spaesate, Chieri acquista fiducia e si mette a giocare la propria miglior pallavolo. Nel quarto set non c’è praticamente storia, con le biancoblù che prendono subito il largo senza mai farsi raggiungere, per chiudere le contese del parziale 25-20 e portare tutto al quinto e decisivo set. Un tie break in cui regna sovrano l’equilibrio, dal primo all’ultimo pallone, rotto solo sul filo di lana da un guizzo di Chieri, che completa l’opera ribaltando il risultato vincendolo 15-13. Parte la festa per la compagine italiana, che continua così nel suo sogno europeo; manca un solo passo per entrare nelle prime quattro, quello di mercoledì 7 febbraio (20.00) nel match di ritorno contro Le Cannet.

Numeri estremamente equilibrati che rappresentano perfettamente la partita: 58 attacchi vincenti per Chieri e 56 per Le Cannet, 11 muri a 9 in favore della squadra italiana, che realizza anche 8 ace contro i 7 delle padrone di casa. 103 punti totali a 99 per le ragazze di Bregoli, che sbagliano però anche di più delle loro avversarie (28/25). Partita strepitosa per le attaccanti di Chieri, con i 19 punti dell’opposta Kaja Grobelna, 15 del martello Avery Skinner e 9 di Madison Kingdon Rischel; ma Ofelia Malinov utilizza anche le centrali, con i 6 palloni messi a terra da Anna Gray e gli 8 da Camilla Weitzel. Alle padrone di casa non bastano i 20 punti di Alina Popova e i 19 di Anna Kotikova per tenere a bada la rimonta di una Chieri scatenata.

Photo LiveMedia/Valerio Origo