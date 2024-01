Volley, Milano e Monza “guastafeste” di lusso nelle semifinali di Coppa Italia con Perugia e Trento

Il pronostico dice Perugia-Trento in finale ma la storia recente della Coppa Italia dice chiaramente che i pronostici, soprattutto in semifinale, sono fatti per essere sovvertiti e dunque domani, sabato 27 gennaio, all’Unipol Arena di Casalecchio può accadere davvero di tutto nelle due sfide che aprono la Final Four del secondo trofeo italiano per importanza: Trento-Monza e Perugia-Milano.

Si parte alle 16.00 con Itas Trentino contro Mint Vero Volley Monza, sfida intrigante che può regalare emozioni e spettacolo. Dopo 16 turni di campionato le due squadre sono divise da ben 18 punti in classifica di Superlega, Trento è primo con 43 punti, Monza è settimo con 25 punti. Trento ha perso una sola partita finora in campionato, tre in tutta la stagione, mentre i monzesi stanno attraversando un momento delicato con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare disputate e, in qualche giorno, si giocano due obiettivi importanti della loro stagione: il possibile accesso in finale di Coppa Italia e l’eventuale finale in questo week end e i quarti di Challenge Cup mercoledì contro i turchi del Galatasaray.

Trento finora, nonostante le novità in rosa e in panchina, con l’arrivo di Fabio Soli al posto di Lorenzetti, sta disputando una stagione al di sopra di ogni più rosea aspettativa, ha trovato subito l’assetto giusto con gli innesti di Kozamernik e Rychlicki nello starting seven e sta esprimendo un’ottima pallavolo. Monza, invece, dopo una partenza a razzo in campionato, sta attraversando un momento non semplice. Molte delle fortune della squadra di Massimo Eccheli dipendono dalla condizione del terzetto canadese composto da Maar, Loeppky e Szwarc che ultimamente sta funzionando a corrente alternata ma che se trova la giornata giusta può mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

La seconda semifinale, in programma alle 18.30, invece, vede di fronte la Sir Susa Vim Perugia e l’Allianz Milano. Perugia va a caccia del terzo trofeo stagionale dopo aver trionfato in Supercoppa Italiana e al Mondiale per Club, mentre Milano cerca la seconda finale consecutiva. La squadra di Lorenzetti è seconda in classifica in Superlega, arriva da cinque successi consecutivi e l’ultima sconfitta in campionato è arrivata proprio contro l’Allianz Milano tra le mura amiche a Santo Stefano, quindi dente ancora più avvelenato per gli umbri che avranno ancora in campo Plotnytskyi al posto dell’acciaccato Leon.

Milano, invece, è abituata alle sorprese nella partita secca. Dieci giorni fa la squadra di Piazza è uscita dalla Cev Cup per mano del Warta Zawiercie, in campionato, dopo una partenza stentata, ha risalito la china fino a raggiungere il quinto posto e oggi scende in campo senza nulla da perdere come nella sfida diretta di Perugia in campionato, che qualche tarlo mentale potrebbe averlo lasciato agli umbri.

Foto Ipa