Volley femminile, ufficiale il calendario dell’Italia nella Nations League 2024. Orari e sedi di tutti i match delle azzurre

La FIVB ha ufficializzato il calendario e gli orari di tutte le partite delle Pool della Nations League 2024 di volley femminile, evento fondamentale per l’assegnazione degli ultimi pass a cinque cerchi verso i Giochi di Parigi. Un obiettivo da non fallire per l’Italia, non ancora qualificata per la rassegna a cinque cerchi ma in ottima posizione nel ranking in ottica ripescaggio per le Olimpiadi.

Le Azzurre si trovano infatti al quinto posto nella graduatoria mondiale, dietro a quattro formazioni che hanno però già staccato il ticket per la capitale francese. Ricordiamo che, sulla base del ranking FIVB alla fine della fase a gironi della VNL 2024, voleranno a Parigi le migliori cinque compagini non ancora qualificate, con priorità per i continenti non ancora rappresentati.

Le ragazze del nuovo CT Julio Velasco cominceranno il loro percorso ad Antalya dal 14 al 18 maggio contro Polonia, Germania, Bulgaria e Turchia per poi incrociare a Macao dal 29 maggio al 2 giugno Francia, Repubblica Dominicana, Brasile e Cina, mentre nella terza settimana affronteranno in Giappone dall’11 al 16 giugno Canada, Corea del Sud, Stati Uniti e Serbia.

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE FEMMINILE 2024

WEEK 1 (ANTALYA – TURCHIA)

14 maggio: Italia-Polonia (ore 19.00)

16 maggio: Germania-Italia (ore 13.00)

17 maggio: Italia-Bulgaria (ore 19.00)

18 maggio: Italia-Turchia (ore 19.00)

WEEK 2 (MACAO – CINA)

29 maggio: Italia-Francia (ore 10.00)

30 maggio: Repubblica Dominicana-Italia (ore 06.30)

1 giugno: Brasile-Italia (ore 06.30)

2 giugno: Italia-Cina (ore 13.30)

WEEK 3 (GIAPPONE – SEDE DA DEFINIRE)

11 giugno: Italia-Canada (orario da definire)

14 giugno: Italia-Corea del Sud (orario da definire)

15 giugno: Italia-USA (orario da definire)

16 giugno: Serbia-Italia (orario da definire)

FINALI (20-23 GIUGNO) – Sede da definire