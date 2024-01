Volley femminile, Milano resta a -3 da Conegliano: Sylla ed Egonu leader contro Chieri. Antropova trascina Scandicci

Milano aveva l’occasione per portarsi a -2 dalla capolista Conegliano, dopo che le Pantere si erano imposte soltanto al tie-break sul campo di Roma. La compagine meneghina ha però sofferto sul campo di Chieri e si è imposta per 3-2 (21-25; 25-23; 25-23; 25-27; 15-13), lasciando invariato il distacco nella classifica della Serie A1 di volley femminile: tra le Campionesse d’Italia e l’Allianz rimangono tre punti dopo diciassette giornate di campionato. Milano ha sciupato un vantaggio di quattro punti sul 20-16 nel quarto set e non ha concretizzato un match-point sul 24-23, vedendosi così costretta al tie-break nella tana delle piemontesi.

La schiacciatrice Myriam Sylla ha concluso da top scorer con 19 punti all’attivo, mentre l’opposto Paola Egonu si è fermata a quota 18. La palleggiatrice Alessia Orro ha mandato in doppia cifra anche il martello Kara Bajema (13) e la centrale Raphaela Folie (14 punti, 4 muri). Tra le fila di Chieri, che resta in quinta piazza, le migliori sono state Avery Skinner (14 punti), Martha Anthouli (13) e Camilla Weitzel (13).

Scandicci ha espugnato la tana di Casalmaggiore per 3-0 (25-22; 25-20; 25-17) e si è riportata al terzo posto, a -7 da Conegliano e a +2 su Novara (che ha però disputato una partita in meno). Le lombarde restano in penultima piazza, a -2 da Conegliano in un’intensa lotta salvezza. Prova rimarchevole da parte della bomber Ekaterina Antropova (19 punti, 5 muri) e della centrale Haleigh Washington (13 punti, 5 muri), 10 punti di Sara Alberti. Alle padrone di casa non è bastato l’opposto Malwina Smarzek (16 punti).

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo