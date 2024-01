Volley femminile, le migliori italiane della 15° giornata di A1. Lubian sempre protagonista. Degradi convince

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 15ª GIORNATA DI SERIE A1

OFELIA MALINOV: Gioca bene, l’alzatrice di Chieri. Ha ritrovato la sicurezza e la precisione dei giorni migliori. Vuole l’azzurro e soprattutto vuole volare con Chieri e, per il momento, ci riesce.

EKATERINA ANTROPOVA: Non la miglior prestazione dal punto di vista della continuità in attacco ma chiude comunque con 22 punti, con il 44% di positività ed è devastante al servizio dove arrivano ben 5 ace.

ALICE DEGRADI: Prestazione monstre in ricezione dove viene cercata con frequenza dalle battitrici di Bergamo ma non si scompone e chiude con il 71% di positività. Arrivano anche 13 punti, il 38% in attacco e due muri.

CAMILLA MINGARDI: Il braccio armato di Vallefoglia, conclude la sua prestazione con 26 punti, il 47% in attacco e un ace. La vittoria passa anche e soprattutto dalle sue capacità offensive.

MARINA LUBIAN: Migliore in campo nel successo contro Cuneo. Un totale di 12 punti, il 53% in attaco, due muri e un ace, il tutto in tre set per la centrale azzurra, sempre più in sintonia con Wolosz.

PAOLA EGONU: Nessuna vendetta. Solo tanta voglia di continuare a stupire e quando si chiudono tre set con 20 punti, il 50% in attacco, 3 ace e un muro non si può che far restare a bocca aperta chi sta a guardare.

