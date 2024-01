Volley femminile, Conegliano tramortisce il Beveren e vola ai quarti di Champions League. Haak stellare

Conegliano ha surclassato l’Asterix Avo Beveren con uno schiacciante 3-0 (25-11; 25-14; 25-14) e ha infilato la quinta vittoria consecutiva nella Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno giganteggiato comodamente davanti al pubblico del Topsporthal, prendendo il comando delle operazioni fin dalle prime battute e mettendo in mostra la schiacciante supremazia tecnica nei confronti della poco quotata compagine belga.

Le Pantere hanno matematicamente blindato il primo posto nel gruppo D con 5 vittorie (15 punti, 15-2 il conto set), davanti alle polacche dell’Asseco Resovia (3 vittorie, 9 punti) e alla tedesche dello Stoccarda (2 vittorie, 6 punti). Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono così qualificate ai quarti di finale, ma sarà importante anche l’ultima partita contro il Resovia per avere un tabellone sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak, che ha messo a segno 22 punti (3 muri, 3 ace, 73% in attacco). In doppia cifra anche la schiacciatrice Kathryn Plummer (11 punti, 77% in fase offensiva e 63% in ricezione), affiancata di banda da Khalia Lanier (8 punti). La regista Joanna Wolosz si è ben appoggiata anche alle centrali Robin De Kruijf (6) e Marina Lubian (6), il libero Monica De Gennaro ha chiuso con il 50% di ricezione positiva. Tra le fila del Beveren le migliori sono state Iris Vos (8) e Manon Stragier (6).

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo

