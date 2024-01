Volley femminile, Conegliano si salva al tie-break! Haak straripante, Milano può avvicinarsi. Ok Novara e Firenze

Ricca pomeriggio con la 17ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano è stata trascinata al tie-break per la seconda volta consecutiva, la terza nelle ultime sei partite di campionato. Le Pantere sono però riuscite a vincere a Roma per 3-2 (21-25; 25-23; 24-26; 25-18; 15-4) e hanno così ribadito la propria imbattibilità nel torneo, infilando la 17ma affermazione consecutiva. Le Campionesse d’Italia si confermano al comando della classifica con 48 punti e ora hanno cinque lunghezze di vantaggio su Milano, che giocherà questa sera a Chieri e potrebbe portarsi anche a -2.

Le capitoline hanno sfiorato l’impresa, ma sono incappate nella quinta sconfitta di fila e ora sono in nona piazza a -5 dai playoff. Show dell’opposto Isabelle Haak (28 punti), in grandissimo spolvero anche il martello Khalia Lanier (16) e la centrale Marina Lubian (16 punti, 5 ace) sotto la regia di Joanna Wolosz, che ha mandato in doppia cifra anche la schiacciatrice Alessia Gennari (10) e la centrale Robin de Kruijf (11). A Roma non sono bastate Jessica Rivero (20 punti), Erblira Bici (24) e Giulia Melli (16).

Novara ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (25-12; 25-15; 24-26; 25-10) di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, facendosi sorprendere soltanto nel terzo set di una partita per il resto dominata in lungo e in largo. A trascinare le rosablù, che si portano provvisoriamente al terzo posto in classifica, è stata la solita bomber Vita Akimova (21 punti, 2 muri, 3 ace), ma si sono messe in luce anche la centrale Cristina Chirichella (13 punti, 2 muri, 3 ace) affiancata da Sara Bonifacio (9), e le schiacciatrici Caterina Bosetti (11 punti, 3 ace) e Greta Szakmary (12). A Busto Arsizio, incappata nella quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite e decima in graduatoria, non è bastata Skylar Fields (12).

Firenze ha surclassato Trento per 3-0 (25-19; 25-23; 25-15): terza vittoria di fila per le toscane, che risalgono al sesto posto, mentre le dolomitiche sono sempre più ultime. In luce soprattutto Kendall Kipp (19 punti), Lina Alsmeier (11) e Mayu Ishikawa (10), mentre tra le fila delle ospiti vanno annotati i 20 punti di Roslandy Acosta Alvarado.

Bergamo ha espugnato Cuneo per 3-1 (25-22; 15-25; 25-23; 29-27), operando il sorpasso in classifica ai danni delle piemontesi (undicesimo posto) e respirando un po’ in ottica salvezza. Straripante prestazione di Lorrayna Marys Da Silva (25 punti), da segnalare anche i 6 muri di Bozana Butigan. Alle padrone di casa non sono bastate Terry Ruth Enweonwu (18 punti), Lena Stigrot (17) e Amandha Sylves (15).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Aeroitalia Smi Roma vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3 (25-21; 23-25; 26-24; 18-25; 4-15)

Honda Olivero San Bernardo Cuneo vs Volley Bergamo 1992 1-3 (22-25; 25-15; 23-25; 27-29)

Igor Gorgonzola Novara vs Uyba Volley Busto Arsizio 3-1 (25-12; 25-15; 24-26; 25-10)

Il Bisonte Firenze vs Itas Trentino 3-0 (25-19; 25-23; 25-15)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 48 punti, Milano 43*, Novara 39*, Scandicci 38*, Chieri 29*, Firenze 24, Pinerolo 24, Vallefoglia 24, Roma 19, Busto Arsizio 17, Bergamo 15, Cuneo 13, Casalmaggiore 11**, Trento 4. *= 1 partita in meno, **= 2 partite in meno.

Foto: LiveMedia/Duilio Della Libera