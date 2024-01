Hockey pista: Serie A1 e WSE Cup, il punto sul campionato italiano e la coppa europea

Un intensissimo fine settimana di hockey pista, italiano e internazionale, è andato in archivio. Fra Serie A1 e WSE Cup, l’Europa League della disciplina, ecco come sono andate le cose.

Serie A1

In attesa di Grosseto-Valdagno, che si giocherà mercoledì prossimo (24 gennaio), i risultati maturati fra mercoledì scorso e oggi hanno visto i successi di Lodi, 4-3 sul Monza nel derby lombardo, Sarzana, 2-4 in casa del Sandrigo, Bassano, largamente 7-1 sul Giovinazzo, e Breganze, per 3-5 sulla pista del Montebello, oltre al 4-4 fra Trissino e Follonica.

WSE Cup

Si sono disputate le gare di ritorno degli ottavi di finale della competizione. A passare il turno sono state, in ottica italiana: il Follonica, che ha eliminato agevolmente i tedeschi del SK Germania Herringen, il Monza, con un’impresa in casa degli spagnoli del CE Noia Freixenet, il Valdagno, che è riuscita a spuntarla sui transalpini dell’HC La Vendeenne, e infine il Sarzana, che ha regolato gli spagnoli del PAS Alcoi.

A queste compagini nostrane, vanno aggiunti: i portoghesi del Murchest e del Braga, e gli spagnoli del Voltregà e dell’Igualada.

Di seguito il quadro completo dei quarti di finale: andata 17 febbraio, ritorno 16 marzo.

QF1 – Follonica Hockey (ITA) x GRF Murches (POR)

QF2 – CP Voltregà Movento Stern (SPA) x HC Braga (POR)

QF3 – Gamma Innovation Hockey Sarzana (ITA) x TeamServiceCar HRC Monza (ITA)

QF4 – Igualada RIgat HC (SPA) x HC Valdagno (ITA)

Foto: FISR / Elisa Premoli