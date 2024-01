Volley, definito il calendario dell’Italia nella Nations League 2024. Orari e sedi di tutte le partite degli azzurri

La FIVB ha ufficializzato il calendario e gli orari delle Pool della Nations League 2024 di volley maschile, competizione cruciale per l’assegnazione degli ultimi pass olimpici verso i Giochi di Parigi. Un obiettivo da non fallire per l’Italia, non ancora qualificata per la rassegna a cinque cerchi ma in prima posizione nel ranking in ottica ripescaggio per le Olimpiadi.

Gli Azzurri occupano la terza piazza nella graduatoria mondiale, dietro a due nazionali che hanno già staccato il ticket per la capitale francese. Ricordiamo che, sulla base del ranking FIVB al termine della fase a gironi della VNL 2024, voleranno a Parigi le migliori cinque squadre non ancora qualificate, con priorità per i continenti non ancora rappresentati.

I ragazzi del CT De Giorgi affronteranno a Rio De Janeiro nella prima settimana (dal 22 al 26 maggio) Germania, Iran, Giappone e Brasile, per poi sfidare nella week 2 di Ottawa (dal 6 al 9 giugno) Francia, Stati Uniti, Cuba e Olanda, mentre nella terza settimana se la vedranno a Lubiana (dal 19 al 23 giugno) con Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia.

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE 2024

WEEK 1 (RIO DE JANEIRO – BRASILE)

22 maggio: Germania – Italia (ore 22.30)

24 maggio: Iran – Italia (ore 22.30)

25 maggio: Giappone – Italia (ore 19.00)

26 maggio: Brasile – Italia (ore 15.00)

WEEK 2 (OTTAWA – CANADA)

6 giugno: Francia – Italia (ore 02.00)

6 giugno: Usa – Italia (ore 22.30)

7 giugno: Cuba – Italia (ore 17.00)

9 giugno: Italia – Olanda (ore 17.00)

WEEK 3 (LUBIANA – SLOVENIA)

19 giugno: Italia – Polonia (ore 20.30)

20 giugno: Bulgaria – Italia (ore 16.30)

22 giugno: Slovenia – Italia (ore 20.30)

23 giugno: Turchia – Italia (ore 16.30)

FINALI (27-30 GIUGNO) – Lodz (Polonia)

