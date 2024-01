Volley, Civitanova travolge il Maaseik e chiude in bellezza il girone di Champions League: ora i quarti

Civitanova ha sconfitto il Greenyard Maaseik con un secco 3-0 (25-18; 25-15; 25-19) e ha così infilato la quinta vittoria nella Champions League di volley maschile. La Lube ha prontamente rialzato la testa dopo l’inatteso scivolone maturato settimana scorsa sul campo dell’Arcada Galati e, di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum, è riuscita a regolare la compagine belga. I cucinieri erano già certi del primo posto nella Pool E (chiusa con 5 vittorie, 16 punti, 17-3 il conto set) e della qualificazione ai quarti di finale, grazie al risultato odierno saranno seconda o terza testa di serie nel tabellone della fase a eliminazione diretta.

I ragazzi di coach Chicco Blengini hanno preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute dei tre set e si sono imposti con disinvoltura, senza mai concedere spazio a un avversario rognoso che con questa sconfitta ha salutato la massima competizione continentale (il Praga è secondo con 3 vittorie e accede ai playoff, il Maaseik è terzo con 2 affermazioni e retrocede ai quarti di finale della CEV Cup).

A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Adis Lagumdzija (15 punti, 4 ace), gli schiacciatori Marlon Yant Herrera (11 punti con il 64% in attacco) e Aleksandar Nikolov (6). Il centrale Barthèlèmy Chinenyeze (11 punti, 3 muri, 2 ace) è stato spalleggiato da Enrico Diamantini (6 punti, 2 muri) sotto la regia di Luciano De Cecco, il libero Francesco Bisotto ha chiuso con il 60% di ricezione positiva (Fabio Balaso è assente giustificato per il grave lutto che lo ha colpito nel fine settimana). Tra le fila del Maaseik di coach Fulvio Bertini il migliore è stato Jolan Cox (13 punti).

Foto: Photo LiveMedia/Luigi Mariani