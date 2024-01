VIDEO Lisa Vittozzi trionfa nell’inseguimento di Ruhpolding. Riviviamo la gara

Dopo ben cinque anni Lisa Vittozzi ha vinto una gara a inseguimento nel circuito di Coppa del Mondo di biathlon, trionfando in quel di Ruhpolding dopo aver arginato l’avversaria norvegese Tandrevold, vincitrice della sprint andata in scena due giorni fa. Per l’azzurra è il secondo successo stagionale.

Una gara sontuosa per la biatleta sappadina, autrice di una prova chirurgica viziata esclusivamente da un errore al poligono nella prima serie a terra. Tagliando il traguardo con il tempo di 30:30.7 (1+0+0+0) l’atleta ha preceduto di 0.7 la già citata Tandrevold (0+0+1+0), seconda davanti alla connazionale Juni Arnekleiv (0+0+0+0).

Il risultato è molto importante anche in ottica classifica generale. Con il responso odierno infatti Vittozzi è salita a quota 606 nell’overall, alle spalle di Justine Braisaz-Bouchet (657) e di Tandrevold, leader con 666.

Rivediamo i momenti salienti della prova dell’azzurra

IL VIDEO DELLA GARA DI LISA VITTOZZI

Un solo errore ai poligoni e tanta tanta determinazione: rivivi i migliori momenti della gara di Lisa Vittozzi #EurosportBIATHLON #Biathlon #Sci #Ruhpolding pic.twitter.com/7HobtjJqNA — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 14, 2024

Foto:

Leggi tutte le notizie di Biathlon su OA Sport...