Vela, Mondiali ILCA 7 2024: l’australiano Wearn bissa il titolo iridato, Chiavarini chiude 27°

Va in archivio senza grandi scossoni in classifica la Medal Race dei Campionati Mondiali 2024 del singolo maschile ILCA 7, disputati ad Adelaide (Australia) e valevoli anche come evento globale di qualificazione olimpica. Il padrone di casa aussie Matthew Wearn ha conservato la leadership nella generale, vincendo addirittura la regata decisiva e bissando il titolo iridato ottenuto l’anno scorso a Den Haag.

Secondo oro e sesta medaglia mondiale complessiva in carriera nell’ex Laser Standard per il 28enne australiano, campione olimpico a Tokyo 2021 e candidato ad un possibile bis a cinque cerchi in vista di Parigi 2024. Il podio della manifestazione ad Adelaide è stato completato dal norvegese Hermann Tomasgaard e dal britannico Michael Beckett, staccati rispettivamente di 10 e 17 punti dalla vetta.

L’ultima prova di Gold Fleet (riservata a chi era rimasto escluso dai dieci della Medal Race) non si è disputata, congelando di fatto la classifica dall’undicesima posizione in giù. Le 7 quote olimpiche in palio sono state assegnate dunque a Guatemala, Montenegro, Cile, Danimarca, India, Turchia e Svezia. L’Italia, già qualificata alle prossime Olimpiadi dalla scorsa estate, chiude il Mondiale australiano con il 27° posto di Lorenzo Brando Chiavarini come miglior piazzamento.

Foto: Lapresse