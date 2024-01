United Cup 2024: Novak Djokovic cede un set a Lehecka, poi vince d’autorità al terzo

Novak Djokovic la spunta. Il n.1 del mondo ha regalato il punto alla Serbia nella sfida valida per il Gruppo E della United Cup 2024 contro la Repubblica Ceca a Perth (Australia). Dopo la vittoria della ceca Marketa Vondrousova contro Olga Danilovic, ci ha pensato l’asso nativo di Belgrado a pareggiare i conti. Non è stato un match facile per Nole, costretto al terzo set da un Jiri Lehecka (n.31 del ranking) combattivo. Alla fine però la classe del serbo ha fatto la differenza e con il punteggio di 6-1 6-7 (3) 6-1 ha centrato l’obiettivo. Nel caso in cui la Serbia dovesse imporsi nel doppio misto, si qualificherebbe per i quarti di finale della competizione.

Nel primo set Djokovic detta i ritmi dello scambio. Fa un po’ quello che vuole il 24-volte vincitore Slam. Con la sua pressione da fondo, da ogni lato del campo, Lehecka è costretto a perdere campo e a subire l’iniziativa del suo avversario. Conclusione 6-1 in 35′.

Nel secondo set il serbo continua a eseguire il suo spartito, andando avanti di un break nel terzo game. A metà della frazione, Nole ha un passaggio a vuoto, consentendo al ceco di recuperare. Va in rottura prolungata il n.1 del ranking, perdendo nuovamente il servizio e dando l’opportunità al rivale di servire per il parziale. Lehecka però non è lucido nella gestione del nono game e il campione nativo di Belgrado impatta. Si va al tie-break e, contrariamente alle previsioni, Djokovic non è puntuale come sempre, mentre il ceco stavolta non trema e incamera la frazione sul 7-3.

Nel terzo set la classe del campione viene fuori. Il n.1 del mondo cambia registro e la differenza con il rivale è evidente. Grande profondità nei colpi del serbo, che vola 4-0 (due break di vantaggio). Lehecka riesce solo a evitare il bagel, ma il 6-1 in 36′ la dice lunga.

Leggendo le statistiche, si comprende perfettamente come la risposta alla seconda di servizio del ceco sia stata la carta vincente del n.1 ATP, visto il 68% dei punti vinti con questo fondamentale. A ciò si aggiunge il 73% dei punti vinti con la prima in battuta e il 61% con la seconda.

Foto: LaPresse

