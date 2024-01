Un solo precedente tra Sonego e Alcaraz: vinse l’italiano!

Nel secondo turno degli Australian Open 2024 di tennis sarà Lorenzo Sonego lo sfidante dello spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding e del mondo: l’iberico e l’azzurro si sono incrociati una sola volta in passato sul circuito ATP e fu l’italiano a prevalere.

Bisogna però tornare al 2021 ed al primo turno del tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, quando Carlos Alcaraz dovette affrontare e superare le qualificazioni prima di essere fermato ai trentaduesimi da Lorenzo Sonego, che si impose in due set con lo score di 6-3 7-6 (6).

In quel torneo l’azzurro superò poi ai sedicesimi un altro qualificato, lo statunitense Tommy Paul, battuto per 7-6 (9) 6-2, per poi fermarsi agli ottavi contro il numero 2 del tabellone, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, vittorioso per 5-7 6-3 6-4.

Foto: LaPresse

